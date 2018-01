US-Außenminister Tillerson stellt „neuen“ Syrien-Plan vor: „Assad muss gehen!“ (Ron Paul Institut)

Mit der Bestätigung, dass die US-Militärpräsenz in Syrien wenig mit dem Kampf gegen den IS zu tun hatte, enthüllte US-Außenminister Rex Tillerson heute detailliert die wirkliche US-Strategie für Syrien: den Sturz der Assad-Regierung.

In einer Rede an der Hoover Institution der Stanford University versprach US-Außenministerin Tillerson, die Außenministerin von Präsident George W. Bush, Condoleeza Rice, dass das Militär der Vereinigten Staaten weiterhin syrisches Territorium besetzen würde, bis drei Bedingungen erfüllt seien:

Erstens: ISIS muss zerstört werden.

Diese Situation wird umso problematischer, je besser die desto klarer man erkennen kann, dass das US-Militär, indem sie der Terroisten Waffen geben und wenn sie an Orten wie Raqqa gefangen werden, ihnen dann erlauben zu entkommen, , scheint es fast, als ob die USA das Ende des IS nicht wirklich sehen wollen.

Zweitens: Assad muss gehen.

Tillersons Eingeständnis, dass dies eine unabdingbare Voraussetzung für einen Abzug der US-Streitkräfte aus Syrien ist, bestätigt, dass sich die Außenpolitik von Trump nicht von der von Hillary Clinton oder ihrem ehemaligen Chef, Präsident Obama, unterscheidet. Erinnern Sie sich daran, dass der gewählte Präsident Trump im Rahmen seiner Dankesrede die Versprechen des Präsidentschafts-Kandidaten Trump wiederholte, mit der Vergangenheit zu brechen:

Wir werden eine neue Außenpolitik verfolgen, die schließlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Wir werden aufhören, Regimes zu stürzen und Regierungen zu stürzen. … Im Umgang mit anderen Ländern werden wir nach Möglichkeit gemeinsame Interessen suchen … “

Es ist klar, dass er gelogen hat, wenn jetzt berichtet wird, dass er letzten Monat bei einem Treffen seines Nationalen Sicherheitsrats diese neue Syrien-Strategie unterzeichnet hat.

Minister Tillerson sagte heute, dass in Syrien neue Wahlen stattfinden sollten und dass Präsident Assad verlieren muss:

„Die Vereinigten Staaten glauben, dass freie und transparente Wahlen … dazu führen werden, dass Assad und seine Familie dauerhaft von der Macht verschwinden … Assads Regime ist korrupt, und seine Methoden der Regierungsführung und wirtschaftlichen Entwicklung haben zunehmend bestimmte ethnische und religiöse Gruppen ausgeschlossen … Eine solche Unterdrückung kann nicht für immer fortbestehen“.

Tillersons Rede enthüllt, dass der alte Mythos über das „Aufstehen“ der syrischen Bevölkerung, und den Bestrebungen Assad zu stürzen, immer noch als Wahrheit des Evangeliums in Washington angesehen wird:

„… unsere Erwartung ist, dass der Wunsch nach einer Rückkehr zum normalen Leben … dazu beitragen wird, das syrische Volk und Einzelpersonen innerhalb des Regimes zu mobilisieren, um Assad zum Rücktritt zu zwingen“.

Übersetzung: Wir werden weiterhin das Leben für Sie unglücklich machen, bis Sie Assad stürzen. Dann wird es wieder „normal“ sein. Vermutlich verstehen die Menschen in Syrien, was für ein „normales“ Leben nach einer „Befreiung“ der USA von Beispielen wie Libyen, Irak und der Ukraine ausgeht.

Tillerson machte auch die bizarre Behauptung, dass die US-Truppen in Syrien bleiben werden, um zu verhindern, dass die syrische Regierung die Kontrolle über die von einem besiegten IS verlassenen Teile Syriens wiedererlangt. Also wird die legitime Regierung Syriens durch eine illegale militärische Besatzung der Vereinigten Staaten daran gehindert werden, ihr eigenes Territorium zurückzuerobern? Dies soll eine kohärente Politik sein?

Drittens: Flüchtlinge müssen nach Syrien zurückgeführt werden.

Der US-Aussenminister Tillerson sagte heute an der Stanford University:

Die USA hat die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die sehr gelitten haben. Die sichere und freiwillige Rückkehr von syrischen Flüchtlingen dient den Sicherheitsinteressen der USA und unserer Verbündeten und Partner. Wir müssen den Syrern eine Chance geben, nach Hause zurückzukehren und ihr Leben wieder aufzubauen.

Aber das eine Ereignis, das zur größten Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien führte, wurde von der US-Regierung gewaltsam abgelehnt: Die Befreiung der syrischen Regierung von Ost-Aleppo von der Kontrolle durch al-Qaida!

Für zusätzliche Überlegungen:

Das US-Militär ist damit beschäftigt, eine 30.000 Mann starke kurdische Miliz zu schaffen, die Berichten zufolge die Grenzen Syriens mit der Türkei und dem Irak bewachen soll. Die NATO-alliierte Türkei wendet sich gewaltsam gegen US-Maßnahmen, um kurdische Gruppen, die sie für terroristisch hält, zu bewaffnen.

Die diskreditierte „Freie Syrische Armee“ (FSA) ist zurück in Washington und fleht die Trump-Administration an, die Waffenpipeline der CIA wieder zu öffnen. Die FSA ist vielleicht am besten dafür bekannt, dass sie ihre Waffen direkt von Washington direkt an al-Qaida in Syrien weitergibt. Wird Trumps neokonservierte Ökosphäre ihn davon überzeugen, wieder etwas Wind in Al-Qaidas Segel zu werfen?

Wird der Kongress aus seinem Dornröschenschlaf erwachen und endlich den Teil der Verfassung beseitigen, der die Legislative dazu bringt, über Krieg und Frieden zu entscheiden?

Außenminister Rex Tillerson hat gerade eine 100 Prozent neokonspirierte „neue“ US-Politik für Syrien enthüllt: Kein Pussyfloating mehr. Wir werden unser Projekt in Syrien nicht aufgeben, wie Obama Libyen „aufgegeben“ hat.

