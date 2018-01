Korea und der Moon-Putin-Plan: Ein möglicher Weg zum Frieden

Quelle: einarschlereth.blogspot.de

Einem könnte verziehen werden, dass man nichts davon gehört hat, da es die Standard-Story „Nordkorea-Problem“ stört, aber es gibt eine realistische Lösung für die Krise, über die liberale und progressive Beschwichtiger schweigen.

Dies ist der Moon-Putin-Plan, der im September in Wladiwostok enthüllt wurde. Präsident Moon bezeichnete sie als neun „Brücken“ der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Russland über Nordkorea – „Gas, Eisenbahnen, Häfen, Elektrizität, Nordseeroute, Schiffbau, Arbeitsplätze, Landwirtschaft und Fischerei“. Die sibirischen Öl- und Gaspipelines würden auf Korea, sowohl im Norden als auch im Süden, sowie auf Japan ausgedehnt. Beide Koreas würden mit den ausgedehnten Eisenbahnnetzen der Pekinger Belt and Road Initiative, einschließlich der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, und der Eurasischen Wirtschaftsunion, zu der auch die Transsibirische Eisenbahn gehört, verbunden sein. Mit den Worten von Gavan McCormack: „Nordkorea würde die Sicherheitsgarantie der Fünf (einschließlich Japan) akzeptieren, von weiteren Nuklear- oder Raketentests absehen, seine bestehenden Programme auf Eis legen („einfrieren“) und seine ersehnte „Normalisierung“ in Form der Eingliederung in regionale Gruppierungen, der Aufhebung von Sanktionen und der Normalisierung der Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten ohne Kapitulation erreichen.

Dieser Moon-Putin-Plan hat das Potenzial, alle beteiligten Staaten zu befriedigen, möglicherweise sogar die USA. Man könnte denken: „Abgemachtes Geschäft. Problem gelöst.“ Doch die Mainstream-Journalisten in Japan und den englischsprachigen Ländern haben ihn weitgehend ignoriert, und selbst sehr wenige Nicht-Mainstream-Journalisten haben darüber berichtet. Warum muss das so sein?

Schlussfolgerung

Der Moon-Putin-Plan hat nicht nur das Potenzial, das gegenwärtige globale System radikal zu verändern, indem er einen alternativen wirtschaftlichen und kooperativen asiatischen Handelsblock einrichtet, in dem die gegenseitige Hilfe Vorrang vor alten Feindschaften hat, sondern er ist auch eine der wenigen Optionen auf dem Tisch, die eine pragmatische und friedliche Alternative zu Washingtons gewalttätiger und gieriger Open Door Policy beinhaltet. Der Moon-Putin-Plan muss für das Pentagon Besorgnis erregend sein, da er das Potenzial hat, diese seit langem bestehende Ideologie zu beenden, diejenige, die die Menschheit in diese Krise getrieben hat.

Die gegenwärtige Krise kann durch nukleares Armageddon oder durch eine friedliche Lösung, die eine neue geopolitische Ordnung hervorbringt, gelöst werden. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen Raum für Beschwichtiger jeglicher Art, ob es sich nun um UNO- und Regierungstypen oder linksliberale Intellektuelle und Aktivisten handelt. Dies ist einer jener Momente in der Geschichte, in denen wir aufstehen und gezählt werden müssen. Müssen wir die Worte von Winston Churchill an den britischen Premierminister Neville Chamberlain wiederholen? „Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Schande. Du hast Schande gewählt, und du wirst Krieg haben.“

