Der Import der Ukraine aus Russland wächst schneller als der Import des Landes aus der EU, verlautbart die ikrainische Zentralbank (NBU). Aber der Wert in Dollar dessen, was die Ukraine in der EU kauft, ist doppelt so hoch als der vom russischen Import.

Der Warenimport aus Russland nahm um ganze 38.6 % in den ersten 11 Monaten im vergangenen Jahr zu und zwar auf 6,3 Mrd. $ laut NBU. Gleichzeitig stieg der Import aus der EU mit 23,9 %, aber der Wert betrug 16,51 Mrd. $.

Trotz des de facto-Krieges zwischen Russland und der Ukraine verbleiben die beiden Ökonomien tief miteinander verflochten und abhängig vom Handel, da viele ukrainische Waren in Russland verkauft werden, aber wegen ihrer unzureichenden Qualität nicht in der EU verkauft werden können. Gleichzeitig ist der russisch-ukrainische Handel nur ein Bruchteil dessen, was er vor der sogenannten Maidan-Revolution 2014 gewesen ist.

Der russisch-ukrainische Handel verläuft mit einem großen Fehlbetrag für die Ukraine; in der Periode waren es 3,24 Mrd. $, was 79 % schlechter ist als ein Jahr davor, berichtet NBU. Der Fehlbetrag von Ukraines Handel mit der EU betrug 3,7 Mrd. Dollar.

Ukraines stärkstes Exportpotential liegt im Landwirtschafts-Sektor, aber die EU bewilligt der Ukraine nur sehr begrenzte Quoten. Z. B. wurde die Quote für Honig bereits in den ersten sechs Wochen 2017 erfüllt; danach wurde der Import von ukrainischem Honig mit Strafe belegt. Der negative Handeslsüberschuss der Ukraine verschlechterte sich mit 30,2 % auf 7, 84 Mrd. $ und die Export-Quote für Getreide an die EU wurde jetzt bereits erfüllt.

Quellen in der Bankenwirtschaft verlautbaren, dass täglich Bargeld für ukrainische Wechselkontore eingeflogen werden, da die meisten Kunden ausländische Valuta kaufen, aber wenige verkaufen.

In einer freundlichen Geste bot der russische Präsident Putin der Ukraine an, ihre zurückgelassenen Kriegsschiffe aus Sewastopol abzuholen. Es handelt sich hier um Schiffe, die dort zurückblieben, nachdem die Halbinsel sich nach angesetzten Wahlen Russland anschloss.

Intellinews.com 10/1

Übersetzung Einar Schlereth

