„Der Versuch, in einer Rekordzeit das Urteil in zweiter Instanz über Lula am 24. Januar durchzuziehen, entbehrt jeglicher Legalität. Das ist ein Akt purer Verfolgung gegenüber der beliebtesten politischen Führungspersönlichkeit des Landes“, heißt es zu Beginn des Manifests.

weiter hier:

https://amerika21.de/2017/12/192488/brasilien-lula-silva-petition-wahl

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge