Aktuelles zum BAYER-Monsanto-Zusammenschluß – WDR-Doku „Die Saat der Gier – wie BAYER mit Monsanto die Landwirtschaft verändern will“

Es war depremierend, dass die EU-Kommission vor ein paar Wochen das Ackergift Glyphosat für weitere 5 Jahre genehmigt hat. Es gab zwar vor ein paar Monaten europaweite Unterschriftskampagnen für das Recht von Umweltschutz-Nichtregierungsorganisationen vor der EU-Kommission über die Gefahren von Glyphosat zu sprechen – aber davon hat man nichts mehr gehört.

Dennoch gibt es auch immer wieder Hoffnungsschimmer für die Kritiker der Agrochemie. Der BAYER-Monsanto-Zusammenschluss findet mehr und mehr Kritiker, Frankreich hat Glyphosat auf nationaler Ebene verboten und es gibt immer wieder Monsanto-kritische Beiträge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Jetzt wurde im WDR die Doku „Die Saat der Gier – wie BAYER mit Monsanto die Landwirtschaft verändern will“ gezeigt.

Bis zum 24.Januar ist sie noch in der WDR-Mediathek zu sehen.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge