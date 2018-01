Ein sowjetisches Plakat: „Ohne Menschen zu Internationalisten zu erziehen, kann man keinen Sozialismus aufbauen. Ethnische Auseinandersetzungen sind ein wichtiges Standbein für die Konterrevolution und das Kapital – sie profitieren vom Streit und fördern ihn.“

A Soviet poster: “Without bringing up an internationalist – you can’t build socialism. Ethnic strife is a foothold for counter-revolution and capital – they profit on the strife and promote it”.

