Solidarität mit Venezuela: Hochrangige Delegation auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz (junge Welt)

In der Resolution fordern die Teilnehmer »ein Ende der ausländischen Einmischung insbesondere der USA und der Europäischen Union – einschließlich der deutschen Bundesregierung – in die inneren Angelegenheiten der Bolivarischen Republik Venezuela«.

Eine neunköpfige Delegation, zu der Vertreter sozialer Organisationen, Intellektuelle sowie der stellvertretende Außenminister William Castillo gehörten, hatten die Konferenz zum Anlass genommen, aus dem südamerikanischen Land nach Berlin zu reisen.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/325274.solidarit%C3%A4t-mit-venezuela.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge