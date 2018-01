Es ist die Politik des Unilateralismus auf westlicher Seite – die sich nicht in der demonstrativen Aggressivität von Donald Trump erschöpft –, die Russlands Position, eine multilaterale Sicherheitspolitik auf Grundlage des Völkerrechts und unter Einbeziehung aller seiner Subjekte zu verlangen, zum Pol der Mäßigung macht.

den ganzen Artikel hier lesen

https://www.jungewelt.de/artikel/325407.lager-der-m%C3%A4%C3%9Figung.html

