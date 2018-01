Die Berliner Compagnie zeigt im Februar

drei ihrer Theaterproduktionen

im Werkraum der Berliner Compagnie

Muskauer Straße 20 A

Berlin-Kreuzberg, U-Bhf Görlitzer Bhf

Eintritt: 14 €, ermäßigt 10 €

Kartenvorbestellung: 6128093

oder Werkraum@BerlinerCompagnie.de

Sie sind herzlich eingeladen.

Kaufen Sie ein Stück Afrika!

DIE WEISSEN KOMMEN

Ein Theaterstück über Afrika. Über uns.

Fr. 02.02. 19:30 Uhr

Sa. 03.02. 19:30 Uhr

So. 04.02. 17:00 Uhr

Das ging unter die Haut. KÖLNER RUNDSCHAU

Mit minimalen Mitteln brachte das Ensemble ein Maximum an kritisch-analytischer Erzählung auf die Bühne und formulierte die harte These, dass die globalisierte Wirtschaft in ihrer bestehenden Form für die Länder Afrikas die Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln bedeute. Die harsche Kritik formuliert sich bereits in der Art, wie die Handlung verortet ist. Die Welt erscheint im Stück wie ein Computerspiel. GELNHÄUSER NEUE ZEITUNG

Eine großartige Inszenierung (Elke Schuster). Sie wird lange in Köpfen und Herzen nachwirken. SCHWÄBISCHE ZEITUNG

Kampf um ein Leben in Würde

BETTLER AUF GOLDENEM THRON

Theaterstück über Bolivien

Fr. 16.02. 19:30 Uhr

Sa. 17.02. 19:30 Uhr

So. 18.02. 17:00 Uhr

Ein großer, vielfarbiger Flickenteppich – eingerahmt von dunklen Säulen. Dies ist nicht nur die Beschreibung des Bühnenbildes, es ist gleichzeitig Sinnbild des Inhalts (Bühne und Regie Elke Schuster). Die Geschichte ist ebenso lose und facettenreich verwoben wie der Flickenteppich. Ob Zeitsprünge, wechselnde Rollen, Schattenspiele, Gesang oder Erzähler, die sich direkt an das Publikum wenden, „Bettler auf goldenem Thron“ nutzt dutzende Wege, um die politischen Umwälzungen Boliviens spannend und gleichzeitig lehrreich zu erzählen. WAZ

Anspruchsvollstes politisches Theater RHEINPFALZ

Grandios. AMNESTY INTERNATIONAL, Ludger Grünewald

Die Ukraine, Putin, US-Geopolitik und der geheimnisvolle Gleichklang unserer Medien

DAS BILD VOM FEIND

Wie Kriege entstehen. Ein Theaterstück

Fr. 23.02. 19:30 Uhr

Sa. 24.02. 19:30 Uhr

So. 25.02. 17:00 Uhr

120 Kilometer vor der Stadtgrenze von Sankt Petersburg gehen eutsche Soldaten wieder in Stellung. Manöver, Aufrüstung, ein neuer Kalter Krieg, der jederzeit zu einem heißen Krieg eskalieren kann. Wie konnte es dazu kommen?

Eindrucksvoll, unkonventionell, brandaktuell – die Besucher im gutbesuchten Saal waren begeistert. DARMSTÄDTER ECHO

Mit einer großartigen Inszenierung (Elke Schuster), tollen Schauspielern und vielen guten Ideen brachte das Ensemble Licht ins Dunkel des eskalierenden Konfliktes. HOLSTEINISCHER COURIER

Die Zahl der Besucher und ihr minutenlanger Applaus zeigen: Mit seinem Theater trifft das Ensemble den Nerv der Zeit.

GOSLARSCHE ZEITUNG

Näheres unter: www.berlinercompagnie.de

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge