Frankreichs Präsident Macron will an Chinas Projekt der Seidenstrasse teilhaben

Frankreichs Präsident Macron unterstrich am Ausgangspunkt für den antiken Handelsweg der Seidenstraße zwischen China und dem Westen Eurasiens für eine Kooperation an der geostrategischen Initiative Chinas Frankrecihs Interesse am Aufbau einer neuen Seidenstraße mit Handelskorridoren über Land und See.

In der Initiative will Frankreich eine führende Rolle spielen. Laut Macron sei es ein sehr wichtiges Vorhaben, das die Verbindungen zwischen Europa und Asien verbessern könne. Beide Seiten sollten ihre Zusammenarbeit dafür ausbauen und konkrete Projekte zur Umsetzung identifizieren.

Macron plädierte vielmehr für eine „ausgewogene Partnerschaft, in der die Finanzierungsregeln mit unseren Standards und dem übereinstimmen, was wir gemeinsam anstreben“. Mit den Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft verschiedener Partnerländer müsse nach Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit gesucht werden, sagte Macron.

