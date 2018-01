Damaskus unter Beschuss Bewaffnete Gruppen reagieren auf Offensive der Armee mit Angriffen auf Zivilisten. Israel attackiert erneut Syrien – Karin Leukefeld, Damaskus (junge Welt)

Am Dienstag ist die Damaszener Altstadt von mehreren Granaten getroffen worden. Die Geschosse, die unweit des vorwiegend von Christen bewohnten Viertels Bab Tuma einschlugen, wurden von bewaffneten Gruppen aus östlichen Vororten der syrischen Hauptstadt abgefeuert. Auch die Seitun-Kirche wurde getroffen. Zwei Kirchen in Bab Tuma waren bereits am Montag von einer Rakete schwer getroffen worden.

