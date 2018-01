Was ist los im Iran? – Die Regime-Change-Pläne von israelischen und US-Geheimdiensten (II) – RT Deutsch

von Rainer Rupp, 8.01.2018

Der erste Teil endete mit dem Vermerk, dass vieles, was in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen in Iran geschehen ist, nur Teil eines viel größeren Plans gegen die Islamische Republik ist. Dieser Aspekt soll im aktuellen Beitrag vertieft werden.

https://deutsch.rt.com/meinung/63254-was-ist-los-im-iran-zweiter-teil/

zur Erinnerung

Teil I: Was ist los im Iran? Die Hintergründe der Proteste und die westlichen Narrative

von Rainer Rupp, 4.01.2018 •

https://deutsch.rt.com/meinung/63101-was-ist-los-in-iran/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge