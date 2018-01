China versucht korrupte Kader und Wirtschaftskriminelle zunehmend auch im Ausland zu verfolgen. Auslieferungsabkommen mit immer mehr Staaten hat 2500 nach China zurückgeführt.

Guo bezeichnet China als das „korrupteste, tyrannischste und brutalste Regime“ der Welt. Nach eigenen Angaben hat Guo die Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 finanziell unterstützt. Guo bezeichnet sich als Kämpfer für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge