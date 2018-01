The Russian Embassy sent out a comment from the Russian Foreign Ministry: “We express the hope that the situation in #Iran won’t develop under the scenario of bloodshed and violence,” the embassy said, citing the Russian Foreign Ministry. “This is Iran’s internal affair. External interference destabilizing the situation is inadmissible.”

