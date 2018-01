Manipulierter Ölpreis »OPEC plus« scheint zu wirken. Inzwischen kostet ein Fass des fossilen Brennstoffs wieder um die 65 Dollar. Doch das Grundproblem bleibt (junge Welt)

Petroleum zu fördern und zu verkaufen galt lange als Königsweg zum Reichtum. Glücklich das Land, das ergiebige Quellen zu geringen Gestehungskosten wie Saudi-Arabien oder Kuwait besaß. Die weltweit profitabelsten Konzerne mit den höchsten Börsenwerten kamen aus der Ölbranche. 2008 – die in den USA ausgebrochene Finanzkrise begann gerade weltweit ihre verheerende Wirkung zu entfalten – erreichte die Macht der Branche ihren bisherigen Gipfelpunkt: Ein Fass Brent kostete gut 147 Dollar, ebenso wie die gleiche Menge WTI-Öl.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/324654.manipulierter-%C3%B6lpreis.html#

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge