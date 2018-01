Evo Morales verurteilt Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten des Iran

Der bolivianische Präsident Evo Morales hat die US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran verurteilt, nachdem US-Präsident Donald Trump kürzlich zu Protesten im Iran Stellung genommen hatte.

„Wir verurteilen die US-Einmischung und Aggression gegen das Volk und die iranische Regierung auf das Schärfste.“ Unsere Völker haben im Rahmen der Vielfalt gemeinsame Identitäten und Würde „, schrieb Morales in seinem offiziellen Twitter-Account.

Kürzlich sandte Trump der Regierung Irans eine Nachricht über die soziale Situation und beschuldigte Teheran korrupt zu sein und Terrorismus im Ausland zu finanzieren. Darüber hinaus sagte Trump, dass „das große iranische Volk seit vielen Jahren unterdrückt wird, dass es hungrig nach Nahrung und Freiheit sei, und dass zusammen mit den Menschenrechten der Reichtum des Irans durch das Regime geplündert würde“.

Derselbe Trump, der mehrmals seine Ablehnung des Atomabkommens zwischen dem Iran und der 5 + 1-Gruppe (USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China sowie Deutschland) zum Ausdruck gebracht habe.

In diesem Zusammenhang erinnerte Morales in einem weiteren Tweet daran, dass die USA immer nur an Chaos und Krieg interessiert waren um geopolitische Kontrolle und angemessene natürliche Ressourcen anderer Länder zu haben und dass die USA keinesfalls Frieden und sozialer Gerechtigkeit erreichen wollten.

Er sagte auch, dass die Vereinigten Staaten das Konzept einer multipolare Welt nicht akzeptieren würden und in dieser Hinsicht erinnerte Morales an die Zerstörung von Libyen und Irak, die durch US-Interventionen verursacht wurde, etwas, das „die Welt niemals vergessen wird“, schrieb er in dieser Twitter-Nachricht.

Die iranische Regierung ihrerseits erkennt das Recht der Bevölkerung auf Protest an, unterscheidet aber zwischen Demonstranten und Aufrührern, die nur die öffentliche Sicherheit verändern wollen und wie in jedem anderen Land eine angemessene Antwort erhalten werden.

