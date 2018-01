“Laßt uns die Sowjet Union von der Landkarte tilgen” 204 Atombomben gegen große Städte US-Atomangriff gegen die UdSSR vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs geplant (Globalresearch)

Die Planung des Atomkrieges gegen die Sowjet Union begann im Jahr 1945

Bereits im September 1945 hatte das Pentagon die Auslöschung der SU durch einen koordinierten Angriff gegen deren großstädtischen Gebiete ins Auge gefaßt.

Alle Großstädte (major cities) der SU waren als Ziele aufgelistet. Die Tabelle unten kategorisiert jede Stadt nach Größe in Quadratmeilen und Zahl der benötigten Bomben, um die ausgewählten städtischen Gebiete zu zerstören.

Sechs Atombomben wären nötig, um jede der bestimmten Großstädte, einschließlich Moskau, Leningrad (St. Petersburg), Taschkent, Kiew, Charkow, Odessa zu vernichten.

Das Pentagon schätzte die Gesamtzahl der nötigen Bomben auf 204 um die SU von der Landkarte zu löschen. Die Ziele für Atombomben-Angriffe umfassten sechsundsechzig der größten Städte-

https://www.globalresearch.ca/last-uns-die-sowjet-union-von-der-landkarte-tilgen-204-atombomben-gegen-grose-stadte-us-atomangriff-gegen-die-udssr-vor-dem-ende-des-zweiten-weltkriegs-geplant/5617574

