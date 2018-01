Warum die „russische Aggression im Baltikum“ ein Hirngespinst ist (RT Deutsch)

Zum ersten Mal in der Geschichte sind die baltischen Staaten vollkommen unabhängig von Russland – einfach, weil Russland weder pragmatische noch romantische Interessen in dieser Region hat. Dem Westen bangt dennoch vor einer möglichen „russischen Aggression“.

von Dmitri Kondraschow, 2.01.2018

Der Glaube an eine unumgängliche hybride Aggression Russlands gegen die baltischen Staaten – Estland, Lettland und Litauen – gehört zu den fundamentalen Prinzipien der Außen- und Verteidigungspolitik der EU und der NATO. Das Besondere an dieser Erscheinung liegt darin, dass es sinnlos ist, diesen Glauben zu erörtern oder zu analysieren. Europäern beweisen zu wollen, dass Russland nicht vorhat, diese Länder anzugreifen, hat genauso viel Aussicht auf Erfolg wie es das Vorhaben gehabt hätte, Martin Luther davon zu überzeugen, dass seine 95 Thesen fehlerhaft sind. Deshalb werden wir diesen Glauben nicht widerlegen, sondern nur dessen Realitätsbezogenheit prüfen, indem wir folgende Frage stellen: „Welchen Nutzen könnte Russland davon haben, die baltischen Staaten wieder in sein Wirkungsgebiet zu rücken?“

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/62896-warum-russische-aggression-im-baltikum/

