Unmut über Regierung. Wegen der verschlechterten ökonomischen Lage kommt es im Iran seit Tagen zu Protesten. Mehrere Tote vermeldet (junge Welt)

Rohani hat sich am Sonntag während einer Kabinettssitzung zur Meinungs- und Kundgebungsfreiheit bekannt und dabei auch soziale Probleme eingestanden, deren Lösung »nicht leicht« sei und »Zeit braucht«. Kritik sei aber etwas völlig anderes als Gewalt und die Beschädigung öffentlichen Eigentums. Er kündigte dagegen ein hartes Vorgehen an. Von Teilnehmern verbreitete Videos zeigen Angriffe auf staatliche und kommunale Gebäude, Banken und Polizeifahrzeuge.

