SO36 – Berliner Club unterstützt die russische Opposition

Nach gefeierten Aufführungen in den USA kommt die russische Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot mit ihrer rebellischen Bühnenshow RIOT DAYS erstmals nach Deutschland

4 Personen auf der Bühne. 2 Frauen und 2 Männer. Maria Alyokhina selbst, Kyril Masheka – ihr Hauptstadienpartner auf „Burning Doors“ und Nastya und Max des Musikduos AWOTT (asiatische Frauen am Telefon).

von Alexander Cheparukhin produziert und unter der Regie von Yury Muravitsky

https://www.dodotickets.de/4170/pussy-riot-theatre

Pussy Riot bekommen jetzt den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken verliehen

https://cooptv.wordpress.com/2014/08/24/pussy-riot-bekommen-jetzt-den-hannah-arendt-preis-fur-politisches-denken-verliehen/

Pussy Riot: Putin ist gefährlich, sehr gefährlich

https://cooptv.wordpress.com/2014/03/24/pussy-riot-putin-ist-gefahrlich-sehr-gefahrlich/

Pussy Riot will Kooperation mit Milliardenbetrüger Chodorkowski und russischem Rechtspopulisten Nawalny

https://cooptv.wordpress.com/2013/12/27/pussy-riot-will-kooperation-mit-milliardenbetruger-chodorkowski-und-rechtspopulisten-nawalny/

PUSSY RIOT Aktivistinnen Aljochina und Tolokonnikowa haben an den Milliardenbetrüger, Putin-Gegner und Bush-Freund Chodorkowski geschrieben (Quelle: dpa)

https://cooptv.wordpress.com/2013/12/25/pussy-riot-aktivistinnen-maria-aljochina-und-nadeschda-tolokonnikowa-haben-an-den-milliardenbetruger-und-putin-gegner-michail-chodorkowski-geschrieben-quelle-dpa/

Was die Band „Pussy Riot“ mit Guantánamo und Syrien zu tun hat

https://cooptv.wordpress.com/2013/12/21/doppelstandards-selbstredend-geht-es-n/

SCHLUSS MIT PUSSY RIOTS – FEMEN RIOTS

https://cooptv.wordpress.com/2013/12/25/schluss-mit-pussy-riots-femen-riots/

Schluss mit den Pussy Riot Protesten unter falscher Flagge

https://cooptv.wordpress.com/2013/12/20/schluss-mit-den-pussy-riot-protesten-unter-falscher-flagge/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge