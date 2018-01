Das US-Imperium verfährt im Iran nach dem gleichen Skript, wie bereits gegen Libyen und Syrien

von Caitlin Johnstone

Vor zwei Wochen wurde in der Trump-Administration ein Memorandum veröffentlicht, das zeigte, wie der US-Außenminister Rex Tillerson darüber aufgeklärt wurde, wie das US-Imperium die Menschenrechte als Vorwand nutzt, um nicht konforme Regierungen anzugreifen und zu unterminieren.

Der Blog Politico berichtet:

Das Memorandum vom 17. Mai liest sich wie ein Crashkurs für einen Geschäftsmann, der zum Diplomaten geworden ist, und seine Schlussfolgerung bietet eine äußerst realistische Vision: dass nämlich die USA die Menschenrechte als Waffe gegen ihre Gegner wie Iran, China und Nordkorea nutzen sollen, während sie für repressive Verbündete wie die Philippinen, Ägypten und Saudi-Arabien Nachsicht walten lassen.

„Verbündete sollten anders behandelt werden – und besser – als Gegner. Sonst enden wir mit mehr Gegnern und weniger Verbündeten „, argumentierte das Memorandum für Tillersons, verfasst vom einflussreichen Politikberater Brian Hook.

Mit perfekten Timing brachen im Iran Proteste aus. Das westliche Imperium drückt plötzlich tiefe, parteiübergreifende Besorgnis über die Menschenrechte dieser Demonstranten aus.

Jedes Übel kann im Namen der „Menschenrechte“ gerechtfertigt werden.

Im Oktober erfuhren wir von einem ehemaligen Ministerpräsidenten Katars, dass die USA und ihre Verbündeten massiven Druck ausgeübt haben, um die syrische Regierung Syriens zu stürzen und das seit 2011, als die Proteste begannen, im Rahmen des so genannten Arabischen Frühlings. Diese Offenbarung kam in der gleichen Woche, als das Intercept Nachrichtenportal NSA-Dokumente veröffentlichte, die bestätigten, dass ausländische Regierungen direkte Kontrolle über die „Rebellen“ hatten. Diesselben Rebellen, die nach den Protesten 2011 begannen, Syrien anzugreifen.

Die Besorgnis über die Menschenrechte hat sich während des gesamten Krieges in Syrien manifestiert, und Regierungen, die Menschenrechtsverletzungen öffentlich beklagen, selbst heimlich terroristische Gruppierungen bewaffneten und ausbildeten, Gruppierungen, die Mord, Vergewaltigung und Plünderung im ganzen Land verübten.

Wir haben es immer und immer wieder gesehen. In Libyen wurde der westliche Interventionismus unter dem Vorwand der Verteidigung der Menschenrechte gerechtfertigt, obwohl das tatsächliche Ziel ein Regimewechsel war. In der Ukraine warben westliche Politiker die Proteste in Kiew, deren eigentlicher Grund der Regimewechsel in der war. Und wer könnte jemals die armen unterdrückten Menschen im Irak vergessen, welche die Eindringlinge als Befreier begrüßen sollten?

Im Jahr 2007 trat der vierfache General Wesley Clark, damals bereits im Ruhestand, beim alternativen US-Nachrichtenportal Democracy Now auf und sagte, dass er etwa zehn Tage nach dem 11. September erfuahren hatte, dass das Pentagon bereits Pläne für eine völlig ungerechtfertigte Invasion im Irak machte und ihm ein Memo gezeigt wurde, mit einem Plan „in fünf Jahren sieben Länder zu erobern, beginnend mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und den Iran.“

Es ist also eine Tatsache, dass die Neokonservativen den Iran lange Zeit im Fadenkreuz hatten.

Dies alles geschieht vor dem Hintergrund der Nonstop-CIA / CNN-Erzählung, dass der Iran einer der Hauptsponsoren staatlich geförderten Terrorismus ist, eine Behauptung, die faktisch falsch ist. Eine Gruppe von Geheimdienstveteranen, hat ein Memo über den Iran verfasst hat, und die gleiche Gruppe hat ein Memo veröffentlicht, das die gefälschte Russiagate-Erzählung demontiert. Ich ermutige alle dieses Memos zu lesen.

Trump lügt, wenn er sagt, der Iran sei „der größte Sponsor des weltweiten Terrors“. Das ist genau das gleiche Skript, das immer wieder wieder benutzt wird. Es ist unsinnig, an Dinge zu glauben, die von den US-amerikanischen Geheimdienst- und Verteidigungsbehörden aufgrund blinder Überzeugung geltend gemacht werden, besonders wenn dieselben Behörden gleichzeitig eindeutig daran arbeiten, Unterstützung für Interventionismus in einem strategisch wichtigen Land herzustellen. In einer post-irakischen Welt ist die größte Skepsis eines solchen Verhaltens angebracht.

leicht editierte Übersetzung

https://caitlinjohnstone.com/2018/01/01/us-empire-is-running-the-same-script-with-iran-that-it-ran-with-libya-syria/

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2018/january/01/us-empire-is-running-the-same-script-with-iran-that-it-ran-with-libya-syria/

