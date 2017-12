Coop Antikriegscafe: Allen Gästen und Freunden ein gesundes, friedlicheres 2018!!!

Wir wünschen allen ein gesundes, liebevolles und friedlicheres 2018!!! Im Coop Antikriegscafe werden wir auch im kommenden Jahr 2018 mitten im Zentrum Berlins für Frieden, für eine gerechtere Welt und für internationale Solidarität eintreten. Seit 2005 sind wir ein Treffpunkt zum Kennenlernen und zum Diskutieren. Touristen, Stammgäste, Künstler, Musiker und Aktive aus der ganzen Welt kommen hier zusammen. Es finden Ausstellungen statt, zur Zeit „Syrienbilder – Kunst gegen Krieg“ mit Werken der Berliner Malerin Ursula Behr. Bilder über die brutalen Hintergründe des Krieges gegen Syrien. Und weil Kriege und Konflikte zunehmend auch in den Medien ausgetragen werden, plädieren wir dafür, sich über die sogenannten Mainstream-Medien hinaus umfassender zu informieren, auch mittels der Nachrichtenportale Russlands, Chinas, Lateinamerikas, des Iran und unabhängiger Medienportale in Deutschland und in den USA. Mit unserem Youtube-Kanal Antikrieg TV, unserem Nachrichten-Blog und in den sozialen Netzwerken versuchen wir einen kleinen Überblick zu vermitteln. Und am 25. Januar präsentiert Jane Zahn für uns einen kabarettistischen Jahresrückblick auf 2017. Und an jedem Freitag findet bei uns eine Jam-Session mit dem Titel „Frieden mit Russland“ statt. Musik und Kunst in Solidarität mit Russland sollen Gäste aus Berlin und aus der ganzen Welt näher zusammenbringen.

