V-Mann im Zwielicht. Angeblich verhinderter Terroranschlag: Verdächtiger zeigte vor Festnahme zweimal »Quelle« des LKA Baden-Württemberg an (junge Welt)

Eine vorweihnachtliche Erfolgsmeldung der Bundesanwaltschaft steht schon nach wenigen Tagen in zweifelhaftem Licht: Vor einer Woche konnten sich die Sicherheitsbehörden mit der Festnahme von Dasbar W. brüsten – ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Karlsruhe sei gerade noch verhindert worden, hieß es. Ein V-Mann, der für das Landeskriminalamt Baden-Württembergs Informationen in der Islamistenszene sammeln sollte, belastet den 29jährigen Dasbar W. schwer. Das Problem: Der Terrorverdächtige scheint vorher selbst die Polizei eingeschaltet zu haben – weil die »Quelle« des LKA sich verdächtig benahm.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/324231.v-mann-im-zwielicht.html

