Der Krieg gegen den »Islamischen Staat« (IS) in Syrien ist nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow größtenteils vorbei. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti zitierte Lawrow am Mittwoch mit den Worten, jetzt komme es darauf an, die Fatah Al-Scham-Front zu zerschlagen. Diese Gruppierung ging aus dem Al-Qaida-Ableger Al-Nusra-Front hervor und kämpft gegen die gewählte Regierung in Damaskus.

