Lügenverein des Tages: NATO – von Arnold Schölzel (junge Welt)

Quelle:

https://www.jungewelt.de/artikel/324177.l%C3%BCgenverein-des-tages-nato.html

Bereits am 12. Dezember hat das »Nationale Sicherheitsarchiv« an der George-Washington-Universität der US-Hauptstadt bisher nicht bekannte Dokumenten aus den USA, Großbritannien und Russland ins Internet gestellt, auf die der aktuelle Spiegel jetzt aufmerksam macht. Überschrift auf der Internetseite des privaten Archivs (nsarchive.gwu.edu): »NATO-Ausdehnung: Was Gorbatschow hörte«. Aus den Papieren geht hervor: Westliche Politiker versicherten ihren sowjetischen Gesprächspartnern 1990 und 1991 laufend, die Allianz werde nach Osten hin nicht erweitert und taten so, als nähmen sie die Phantasie von Michail Gorbatschow, Generalsekretär der KPdSU und seit März 1990 Präsident der Sowjetunion, vom »gemeinsamen europäischen Haus«, von einer Sicherheitspartnerschaft des Westens mit Russland, ernst. Intern kümmerte das aber entscheidende Kräfte etwa in der US-Administration einen feuchten Qualm. So plädierte der damalige US-Verteidigungsminister Richard Cheney bereits im Oktober 1990 dafür, die Tür zu einer NATO-Ausdehnung »angelehnt zu lassen«. Der damalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner versicherte Mitte 1991 einer Moskauer Delegation, der NATO-Rat und er seien »gegen eine Expansion«. Kurz zuvor, im April 1991, hatte aber Cheneys Staatssekretär Paul Wolfowitz bereits den tschechoslowakischen Präsidenten Vaclav Havel, der als »Dissident« stets die Auflösung von Warschauer Vertrag und NATO verlangt hatte, ermuntert, sowjetische Forderungen, die Tschechoslowakei möge nicht der NATO beitreten, abzulehnen. Der britische Premier John Major griff im März 1991 einfach zur Lüge. Gorbatschow versicherte er: »Wir reden nicht über eine Stärkung der NATO«. Dem sowjetischen Verteidigungsminister Dmitri Jasow, der sich sorgte, Polen und Ungarn könnten dem Pakt beitreten: »Nichts dergleichen wird geschehen.«

Wer es wissen wollte, wusste es ohne diese Belege: NATO heißt Lüge, also Krieg.

