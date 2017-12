Der Schönheitswettbewerb „Miss Donbass – Winter 2017“ fand in der Rebellenhochburg Donezk für junge Frauen aus der ganzen Region statt. Die Veranstaltung war Teil eines humanitären Programms zur Wiedervereinigung der Donbass-Bevölkerung. Fast ein Drittel der Finalistinnen musste aus dem ukrainischen Teil der Region zum Wettbewerb einreisen.

