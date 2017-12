BRISANT: Russische Internetprankster veröffentlichen Telefonat mit US-Botschafterin bei den UN, Nick Haley

Vladimir Kuznetsov und Alexei Stoliarow bekannt als die Internetprankster Vovan und Lexus, haben mit der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nick Haley telefoniert.

Sie sprachen 22 ganze Minuten mit Haley und während des Gesprächs, das aufgezeichnet wurde, glaubte Haley mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawski zu telefonieren.

Der „polnische Premierminister“ Morawski äusserte im Verlauf des Gesprächs Bedenken über die Einmischung Rußlands in die inneren Angelegenheiten von Binomo, einer frei erfundenen, nicht existierenden Insel im Südchinesischen Meer. Haley versicherte daraufhin, dass die USA die Situation dort genau verfolgen würden.

„Kennen Sie Binomio? Sie haben die Unabhängigkeit erklärt. Sie hatten Wahlen und wir denken, dass die Russen daran beteiligt waren „, sagt der angebliche Morawski. „Ja, natürlich. Wir wissen das. Wir beobachten die Situation sehr genau. Und ich denke, wir werden weitermachen, wenn wir uns weiterhin Problemen im Südchinesischen Meer gegenübersehen, sagt Haley.

Auf eine entsprechende Frage des „polnischen Premierministers“, antwortet Haley, dass „die Russen aggressiv sind und man im Sicherheitsrat möglicherweise nur schwer zusammenarbeiten könne. Sie versuchen, Störungen zu verursachen, aber wir managen sie und wir erinnern sie immer wieder daran, wo sie ihren tatsächlichen Platz haben.“

https://www.rt.com/news/414086-prank-nikki-haley-russia-place/

