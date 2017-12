20 Milliarden Euro deutsche Soforthilfe für Syrien! – Berlin trägt Mitverantwortung für unfassbares Leid und Zerstörung in Syrien

Deutschland trägt Mitverantwortung für unfassbares Leid und Zerstörung in Syrien.

Ungefähr 10 % Prozent des Wohnungsbestands in Syrien sind vollständig zerstört und 20 % teilweise beschädigt. Zwischen 400.000 und 500.000 geschätzte Todesfälle und Millionen von Flüchtlingen sind die Folge des Krieges gegen Syrien.

Von 2011 bis Ende 2016 wurden die kumulativen Verluste des Bruttoinlandsprodukts auf 226 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa dem Vierfachen des syrischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2010 entspricht. Die Kosten für den Wiederaufbau werden auf mehrere Hundert Milliarden Euro geschätzt.

Wunsch für 2018:

Sofortiges Ende der Sanktionspolitik gegenüber Syrien.

Sofortiges Ende der konzertierten Medienkampagne gegen Syriens Regierung.

Deutschland sollte sich bereit erklären mit zunächst 40.000 Euro x 500.000 = 20 Milliarden Euro am Wiederaufbau Syriens zu beteiligen.

40.000 Euro Starthilfe für jeden der (geschätzt) 500.000 nach Deutschland geflüchteten Syrer, die sich bereit erklären würden, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren.

50% dieser 40.000 Euro Starthilfe sollten direkt an Wiederaufbauprogramme der syrischen Regierung überwiesen werden.

Die Sicherheit der zurückgekehrten Geflüchteten könnte ggf. durch ein Abkommen garantiert werden und beispielsweise durch das Rote Kreuz überwacht werden.

