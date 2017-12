Address by Dr Iqbal Survé, executive chairman of Independent Media and the Sekunjalo Group and chairman of the Brics Business Council South African chapter, at a seminar on Thursday at the Belmond Mount Nelson on “Xi Jinping: Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era”, and the official review ceremony of the new book Xi Jinping.

more

https://www.iol.co.za/capetimes/opinion/looking-at-china-as-blueprint-for-africa-12346208

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge