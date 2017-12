Saudi-Arabien führt seit März 2015 zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Krieg gegen den Jemen. Am Dienstag waren es 1.000 Tage seit Beginn des Interventionskrieges. Die internationale Hilfsorganisation Oxfam hat aus diesem Anlass gewarnt, dass gegenwärtig mehr als 8,4 Millionen Einwohner unter einer Hungersnot litten.

https://www.jungewelt.de/artikel/324007.tausend-tage-krieg.html?sstr=jemen

