Wie auf dem jüngsten China-Lateinamerika-Karibik-Gipfel deutlich wurde, ist Uruguay stark daran interessiert, dass sich der Mercosur dem asiatischen Land annähert. Nun soll die Möglichkeit geprüft werden, ein Freihandelsabkommen des Handelsblocks mit China zu verhandeln.

Bolivien, das kurz vor der Aufnahme als Vollmitglied des Mercosur steht, war durch Präsident Evo Morales vertreten.

weiter hier

https://amerika21.de/2017/12/192160/mercosurgipfel-brasilien-2017

