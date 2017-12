Haftbefehl gegen Ex-Präsidentin Kirchner in Argentinien bestätigt (amerika21)

Das Berufungsgericht bestätigte die Anklage wegen Amtsmissbrauchs, Behinderung der Amtsausübung und Beweisverschleierung, strich jedoch den Punkt „Hochverrat“. Zum letzten Mal wurde dieses Delikt in Argentinien im Jahr 1955 gegen den Ex-Präsidenten Juan Domingo Perón zur Anklage gebracht, nachdem dieser vom Militär gestürzt worden war. Den Haftbefehl gegen Fernández und die Untersuchungshaft gegen Timerman hielt das Gericht aufgrund vermeintlicher „Verschleierungsgefahr“ und der Schwere der Anschuldigungen aufrecht.

weiter

https://amerika21.de/2017/12/192181/klage-kirchner-argentinien

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge