Leserbrief einer in Berlin lebenden Syrerin an den Spiegelredakteur und Verfasser des Artikels „Russland diffamiert zivile Helfer in Syrien und sät Zweifel an Assads Giftgasangriffen.“

Brief von Hanin Elias:

Ich bin entsetzt und habe Christoph Reuter geschrieben:

Sehr geehrter Herr Reuter,

soeben habe ich Ihren Artikel im Spiegel gelesen in dem sie Eva Bartlett und Vanessa Beeley , sowie Carla Ortiz als russische Trolls bezeichnet haben.

Sowie alle Menschen die an der Rechtschaffenheit der White Helmets zweifeln…

Ich war selbst in Aleppo nach der Befreiung und habe mit vielen Menschen gesprochen und sie auch nach den White Helmets befragt. Ich war zu der Zeit da als die angeblichen Chemieattacken stattfanden.

Ich bin Musikerin in Berlin und selbst halb Syrerin.

Es ist ein Skandal, dass sie sich nicht selbst überzeugen was dort geschehen ist und mit eigenen Augen sehen dass die Hauptquartiere dieser zivilen Helfer mit Al Nusra und Alkaida Flaggen nur so voll hängen.

Gleich daneben wurden Scharia Urteile gefällt wo Leuten Hände und Füße abgehakt wurden.

In den Krankenhäusern wurden meist nur Kämpfer betreut und einige Kinder und Jugendliche verschwanden nachdem sie leichte Schusswunden hatten und es wurden Körper gefunden denen Organe entnommen worden waren.

Ich war dort, doch keinen deutschen Journalisten hat es interessiert mich zu begleiten.

In Talkshows durfte ich danach auch nicht reden.

Bin auch ich ein russischer Troll für Sie?

Meine Familie lebt in West Aleppo und war täglich Bombenangriffen ihrer moderaten Rebellen ausgesetzt. Es wurde nie über ihre Seite berichtet.

Ich bin entsetzt über die Einseitige Berichterstattung und das offensichtliche Verbreiten von Lügengeschichten über angebliche Helden die Blut an den Händen kleben haben..

Meine Familie konnte nach der Befreiung endlich wieder Weihnachten feiern, was mit den Rebellen nicht möglich gewesen wäre.

In diesem Sinne, frohes Fest Hanin Elias

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge