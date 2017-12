Die Dämonisierung Russlands in Politik und Medien des Westens (RT Deutsch)

„Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Das ist der Titel des neuen Buches von Gabriele Krone-Schmalz. Die promovierte Historikerin war unter anderem Russland-Korrespondentin der ARD und Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn. Sie ist eine der führenden Russland-Experten Deutschlands. Ihr neues Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Journalisten und politisch interessierten Menschen sein, meint Udo Brandes, der das Buch für die NachDenkSeiten gelesen hat. Denn es belegt grandios wie wenig seriös und verlässlich die deutschen Medien über Russland und seine Außenpolitik berichten.

Hier weiterlesen: http://www.nachdenkseiten.de/?p=41696#more-41696

