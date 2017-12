Aleppo entsteht neu. Vor einem Jahr wurde die syrische Stadt aus der Herrschaft der Dschihadisten befreit – Von Karin Leukefeld (junge Welt)

Syrien begeht den ersten Jahrestag der Befreiung von Aleppo. Am 22. Dezember 2016 wurden die letzten islamistischen Kämpfer und deren Angehörige evakuiert. Vier Jahre lang hatten die östlichen Bezirke der Millionenstadt unter der Kontrolle von Oppositionellen und bewaffneten Kampfgruppen gestanden. Die Stadt war de facto geteilt, 1,5 Millionen Menschen – darunter Zehntausende Vertriebene aus dem Osten der Stadt und anderen Landesteilen – lebten im Zentrum unter dem Schutz der syrischen Armee. Teilweise waren sie komplett von den bewaffneten Gruppen eingeschlossen.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/324101.aleppo-entsteht-neu.html#

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge