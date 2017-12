Trump gegen Trump? US-Präsident widerspricht eigener Sicherheitsstrategie (RT Deutsch)

Trump gegen Trump? US-Präsident widerspricht eigener Sicherheitsstrategie

20.12.2017 •

Erst wenige Tage ist die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA nun alt. Für gewöhnlich werden in diesem Papier die außenpolitischen Prioritäten der Vereinigten Staaten dargelegt. Doch der US-Präsident sorgt für Verwirrung.

Trump wäre vermutlich nicht Trump, würde er nicht auch bei diesem Thema die größtmögliche Verwirrung stiften.

Denn zwischen den schriftlichen Aussagen des Dokuments und den mündlichen Aussagen Trumps gibt es erhebliche Differenzen.

Hier zum Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/62519-trump-gegen-trump-us-praesident-widerspricht-eigener-sicherheitsstrategie/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge