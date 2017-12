Revisionismus-Vorwurf gegen Peking und Moskau: Folgen für Rivalität mit Washington (Russisches Fernost-Institut)

(…) Wassili Kaschin, Forscher des russischen Fernost-Instituts, kommentierte für vz.ru:

„Dass China formell als revisionistisches Land eingestuft wurde, ist ein wichtiger Schritt. Damit werden lange Diskussionen unter US-Experten beendet.“ Kaschin erläuterte: „US-Politologen haben darüber gestritten, ob sich China unter gewissen Bedingungen in jene Weltordnung einbetten könnte, die von den USA geschaffen wurde. Nun lautet der offizielle Standpunkt: Nein, China kann es nicht. Die amerikanisch-chinesische Rivalität wird nun aus meiner Sicht nur zunehmen.“

Ob auch die Rivalität zwischen Washington und Moskau zunehmen wird, ist sich Kaschin nicht sicher: „Zwar sind unsere Beziehungen mit den USA derzeit deutlich schlechter als die Beziehungen zwischen China und Amerika: Bei uns sind die Widersprüche deutlich akuter. Doch künftig werden ausgerechnet die Widersprüche zwischen China und den USA systemisch sein.“

Kaschin weist darauf hin, dass China ehrgeizige wirtschaftliche Ziele verfolgt und mithin eine groß angelegte „Umverteilung des Einflusses“ in der Weltwirtschaft verursachen wird:

„Das heißt, China wird alle gegenwärtigen Spitzenreiter in den meisten Branchen der Weltwirtschaft etwas zurückdrücken müssen.“

Der Experte vermutet, die Rivalität zwischen China und den USA ermögliche Chancen auf eine Annäherung zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Zuvor habe Washington sich Mühe gegeben, eine Allianz zwischen Russland und China zu verhindern. Mit jedem dieser beiden Länder habe die US-Regierung bessere Beziehungen angestrebt als die Beziehungen Russlands und Chinas zueinander. Doch mittlerweile halte Washington nicht mehr an diesem Kurs fest.

„Man sollte aber nicht denken, dass die USA dieses Problem verkennen. Dort begreift man, dass eine Verständigung mit Russland früher oder später her muss, denn die Widersprüche mit ihm sind nicht systemisch, sondern lokal“, so Kaschin. Er befürchtet allerdings, dass es „angesichts der Besonderheiten der US-Innenpolitik“ Jahre dauern könnte, bis es endlich zu Verständigungsversuchen kommt.

