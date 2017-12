Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will Beziehungen zu China verbessern (Radio China International)

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat sich für eine Verbesserung der Beziehungen zu China ausgesprochen.

In einer Rede in Tokio äußerte Shinzo Abe am Dienstag seine Bereitschaft, das 40. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen als eine Chance zu begreifen und dadurch die japanisch-chinesischen Beziehungen auf ein neues Niveau zu heben.

Japan erhoffe sich einen Ausbau hochrangiger Kontakte beider Länder und eine stärkere Zusammenarbeit in allen erdenklichen Bereichen, vor allem in den wirtschaftlichen Kooperationen im Rahmen der Seidenstraßeninitiative, so Japans Premierminister weiter.

