Der Brunnenvergifter Gilad Atzmon. „Psychopathischer Antisemit“, der „schreckliche Theorien einer jüdischen Weltverschwörung“ verbreitet – von Elias Davidsson (Rubikon)

In einem auf Rubikon veröffentlichten Artikel schreibt der erklärte Antizionist Elias Davidsson über den „psychopathischen Antisemiten“ Atzmon, der „schreckliche Theorien einer jüdischen Weltverschwörung“ verbreitet.

„Zum dritten Reich sagte Atzmon: „Was in Deutschland geschah [in der Nazizeit], war zum erheblichen Teil eine deutsche Gegenmaßnahme gegen die Infiltrierung von Juden in deutsche Banken und Politik.“ Wer bis hier noch nicht die Gesinnung des Mannes erkannt hat, mag vielleicht jetzt verstanden haben, wes Geistes Kind er ist.“

https://www.rubikon.news/artikel/der-brunnenvergifter-gilad-atzmon

