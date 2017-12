Ende 2015 erklärte Amri, »mittels Kriegswaffen (»AK 47«, Sprengstoff) Anschläge in Deutschland begehen zu wollen«, hieß es in den LKA-Akten. Die Quelle des Verfassungsschutzes hatte den als »Gefährder« eingestuften Islamisten zwischen Februar und März 2016 nach Berlin gefahren und ähnliche Aussagen von ihm notiert.

