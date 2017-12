»Ordnende Hand« oder Vollversager. Untersuchungsausschüsse sollen Rolle der Behörden im Fall Amri klären (junge Welt)

Der Grünen-Politiker und Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele glaubt im Fall des Lkw-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt schon lange nicht mehr an »Pannen« und schlichte Unfähigkeit der Sicherheitsbehörden: »Ich fürchte, dass da im Hintergrund eine ordnende Hand war«, sagte Ströbele Anfang Dezember dem ZDF mit Blick auf das Nichteingreifen trotz eindeutiger Hinweise auf Terrorpläne des Tunesiers Anis Amri.

