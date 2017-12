Kremlchef lässt dem CIA-Direktor danken. Terroranschläge in St. Petersburg verhindert / Geheimdienstkooperation USA-Russland / Telefonat Putin-Trump (Neues Deutschland)

»Eines der meistdiskutierten Ereignisse« nannte der 1. Kanal des russischen Fernsehens am Montagmorgen das Telefongespräch der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump vom Vortag. Der Moskauer Kremlchef hatte sich in Washington bei seinem Amtskollegen im Weißen Haus persönlich für Amtshilfe des Geheimdienstes CIA gegen Terroristen in St. Petersburg bedankt. Putin bat, dies auch dessen Direktor zu übermitteln. Die russischen Geheimdienste würden »unbedingt und sofort« ihre US-Kollegen ebenfalls über terroristische Bedrohungen informieren, versicherte er. Trump habe sich über Putins Anruf gefreut und danach seinerseits bei CIA-Chef Mike Pompeo angerufen, »um ihm und seinen talentierten Mitarbeitern zu der guten Arbeit zu gratulieren«, zitierten anschießend Agenturen das Weiße Haus.

