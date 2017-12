Jürgen Todenhöfer berichtet aus der „Hauptstadt“ der Houthi-Rebellen

Jürgen Todenhöfer am 14.12.17: »Liebe Freunde, Sanaa ist die „Hauptstadt“ der Houthi-Rebellen. Es ist schwer, auf dem Landweg in diese Stadt zu kommen. Vor drei Tagen haben wir es geschafft. Hier einige gute, aber auch schlechte Nachrichten. Direkt aus Sanaa:

Die ‚gute‘ Nachricht:

Die Zahl der Cholera-Patienten in Sanaa und Umgebung ging in den letzten Wochen um zwei Drittel zurück. Auch die Zerstörungen der märchenhaften Alt-Stadt sind deutlich geringer, als ich erwartete.

Die schlechten Nachrichten:

Das Hunger-Problem verschärft sich weiter. Der 9 Monate alte Mohammed auf unserem Bild, den ich im ‚Al-Sabeen Hospital‘ fand, wiegt nur noch 4 Kilo. Seine Überlebens-Chancen: 30 Prozent.

Fast jede Nacht gibt es schwere Luftangriffe auf Sanaa. Mit westlichen Waffen. Gestern Morgen trafen Bomben ein Gefängnis in der Innenstadt. Nicht weit von unserem Hotel entfernt. Mindestens 38 Kriegsgefangene starben. Dieses Land braucht dringend FRIEDEN!!

Frieden ist möglich. Saudi-Arabien und seine Verbündeten auf der einen und Iran auf der anderen Seite könnten diesen Frieden im Jemen sofort schaffen. Doch sie liefern sich auf dem Rücken der Jemeniten einen erbarmungslosen Stellvertreter-Krieg. In dem auch SIE verlieren. Als Rivalen schwächen sie sich gegenseitig. Als Partner könnten sie so stark sein.

Die Menschen im Jemen und in Syrien würden massiv von einer arabisch-iranischen Partnerschaft profitieren. Deshalb: Araber und Iraner, rauft Euch zusammen! Zusammen wärt Ihr eine Weltmacht.

Träumerei? Auch Deutschland und Frankreich waren einst Todfeinde. Bis weitsichtige, starke Politiker erkannten, dass Partnerschaft beiden Ländern viel mehr bringt als ständige Kriege. Heute sind Deutschland und Frankreich Freunde. Das gleiche ist auch zwischen Saudi-Arabien, seinen Verbündeten und dem Iran möglich. Dafür trete ich ein. Jeden Tag, den ich im Jemen bin, mehr. Ein Land mit ungewöhnlich liebenswerten Menschen – auf beiden Seiten.

Die muslimische Welt braucht Partnerschaft und Frieden. Nur dann kann sie die Probleme der Zukunft lösen. Nur dann wird sie nicht mehr Spielball fremder Weltmächte sein. Euer JT

PS: Ich erspare mir und Euch Schuldzuweisungen. Weil ich eine Lösung dieses tragischen Konflikts will. Aber erwähnen muss ich doch, dass der Wert der Waffenlieferungen der USA und Großbritanniens an Saudi-Arabien 10mal höher ist als der Wert ihrer Nothilfe für den Jemen. „Geschäftsmodell Krieg!“«

