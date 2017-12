Deutsche Kolonialpolitik in Griechenland – der Ausbau der neoliberalen Hegemonie Deutschlands in Gesamteuropa schreitet voran (Gewerkschaftsforum)

Im Frühjahr 2017 sah es in Griechenland so aus:

der Mindestlohn beträgt 3,35 Euro pro Stunde,

1,5 Millionen Menschen sind offiziell arbeitslos,

46 Prozent Arbeitslosigkeit unter den bis 24-Jährigen,

30 Prozent Arbeitslosigkeit bei den bis 34-Jährigen,

Umwandlung von rund 150.000 Vollzeit- in Teilzeitstellen,

Lohneinkommen ist um 27 Prozent seit Krisenbeginn gesunken,

50 Prozent der griechischen Haushalte sind auf die Rente als Haupteinnahmequelle angewiesen,

Prekarisierung und Verarmung verbreiten sich weiter,

das Gesundheitssystem ist kollabiert,

Dauer und Wirkung von Tarifverträgen sind erheblich eingeschränkt,

der Internationale Währungsfonds (IWF) möchte weitere Veränderungen im Arbeitsrecht, um als Geberinstitution in Griechenland einzusteigen



weiterlesen:



http://gewerkschaftsforum-do.de/deutsche-kolonialpolitik-in-griechenland-der-ausbau-der-neoliberalen-hegemonie-deutschlands-in-gesamteuropa-schreitet-voran/

