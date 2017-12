Die Materiallieferungen ausländischer Parteien – insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika und Saudi-Arabiens – in den syrischen Konflikt haben es IS indirekt ermöglicht, zu beträchtlichen Mengen von panzerbrechender Munition zu kommen“, heißt es im CAR-Bericht. „Zu diesen Waffen gehören Panzerabwehrlenkwaffen und verschiedene Arten von Raketen mit Tandemsprengköpfen, die entwickelt wurden, um moderne reaktive Panzerungen zu überwinden.“

weiterlesen

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge