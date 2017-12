Der ukrainische Fernsehjournalist Ruslan Kotsaba wurde am Dienstag in der Innenstadt von Kiew von einem Mitglied des Rechten Sektors überfallen. Zuvor hatten Ultranationalisten seinen Fernsehsender blockiert. RT Deutsch sprach mit Kotsaba.

https://deutsch.rt.com/europa/62338-ukrainischer-ultranationalist-angriff-journalisten-ruslan-kotsaba/

