„Die Geopolitik ist zurück“: Donald Trump stellt seine Globalstrategie vor (RT Deutsch)

18.12.2017

Seine Kritiker in den USA befürchten, dass der neue Präsident dafür sorgt, dass sich andere Mächte stärker zusammenschließen. Zudem vernachlässige die Außenpolitik seiner Regierung die wichtigste Ressource: die Soft-Power.

Am heutigen Montag will der amerikanische Präsident Donald Trump seine Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) vorstellen. Diese Art von Dokument verpflichtet alle amerikanischen Beamten, die darin festgesetzten Ziele zu verfolgen. Das letzte Papier dieser Art verfasste Barack Obama im Jahr 2015. Darin spielten von Umweltkatastrophen ausgehende Risiken eine größere Rolle als militärische Fragen. Obama betonte, welche zentrale Bedeutung den Verbündeten der USA zukommt, allein zu Europa fanden sich in dem Text 20 Erwähnungen.

Dass die neue Strategie unter Donald Trump anders aussehen wird, lässt sich bereits aus ersten Ankündigungen von Herbert McMaster erkennen, dem allgegenwärtigen Nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten. Dabei könnte über allen NSS-Papieren der vergangenen Jahrzehnte eigentlich der gleiche Titel stehen: Das große strategische Ziel aller amerikanischen Debatten, nicht nur in den Feldern Außen- und Sicherheitspolitik, besteht darin, „Amerikas Vorherrschaft in der Welt“ zu bewahren und auszubauen.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/62346-geopolitik-ist-zuruck-trump-nss/

