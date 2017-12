Berliner Volksbühne & Chris Dercon: Nach Anti-Assad Propaganda jetzt Hardcore-Porno von Mette Ingvartsen mit Zitaten aus Marquis de Sades „Die 120 Tage von Sodom“

Chris Dercon löst Frank Castorf ab, der nach 25 Jahren gehen musste, weil er scheinbar doch immer wieder mal allzu viel an Systemkritik durchblicken liess. Castorfs Idee und Konzept der Volksbühne als eine Bühne für das Volk soll endgültig ruiniert werden.

Die Volksbühne wird jetzt zu einer Art Ereignis- und Eventstätte umgeformt werden, in der auch die Stimmen des Widerstands gegen das Russland Putins, das China Xi Jinpings und gegen das Syrien Assads vermehrt zu hören sein werden.

Nach Anti-Assad Propaganda Theater gibt es jetzt erst mal Hardcore-Porno und Sadismus auf die Bühne gebracht von Mette Ingvartsen, der neuen Hauschoreografin und Mitglied des Programmbeirats der Volksbühne.

Sie bringt ein Szenario auf die Bühne, das eine grausame sadistische Orgie darstellen soll. Knaben und Mädchen werden mit sadistischen Sexspielen gequält. Mette Ingvartsen breitet auf der Bühne verbal beschreibend Details aus. Exkremente werden geschluckt, an Jugendlichen wird sich vergangen, Mütter werden in perverser Lust ermordet. Und es geht noch weiter.

Verstörend sei Ingvartsens Stück nicht, liest man in einer Kritik des Tagesspiegels vom 14. Dezember. „Ärgerlich dafür der Schluss, wenn sie sich mit schwarzer Kapuze um die eigene Achse dreht und dabei eine Neonröhre in die Höhe hält: eine Anspielung auf das Foltergefängnis Abu Ghraib. Doch hier findet nur eine Ästhetisierung von Gewalt statt. Infernalische Musik und Lichtblitze machen die Szene fürs Publikum zu einer Tortur.“

Zunächst begann der umstrittene Intendant Chris Dercon sein Programm mit Anti-Assad Theater u.a. mit den Syrern Mohammad Al Attar und Omar Abusaada. Die beiden syrischen Theaterleute üben die in Deutschland sehr gern gehörte Kritik am „Assad-Regime“. Al Attars Werk Iphigenie wurde vom kürzlich von der Berliner Volksbühne im Tempelhofer Hangar 5 präsentiert.

Al Attar hat als „bedeutender“ syrische Dramatiker in Berlin eine künstlerisch-propagandistische Heimat auf Zeit gefunden. Er macht „Theater der Unterdrückten“ zusammen mit dem belgischen Kurator und Theaterwissenschaftler Chris Dercon.

In einem Interview äusserte Al Attar, dass Theater eine Form des Widerstands sei und sagte: “Ich schreibe immer noch Theaterstücke, weil wir mit Theater Widerstand leisten können. Es geht auch darum der Verzweiflung und der Depression zu widerstehen. Denn heute ist es sehr schwer ein Syrer zu sein und daran zu glauben, dass dein Land eine Zukunft hat. Es ist schwierig Depression und Verzweiflung zu überwinden, wenn man sich die Realität anschaut. Insbesondere da anscheinend kein Ende dieser Qual in Sicht ist.”

Zur Verdeutlichung ein Zitat aus Al Attars Werk „Aleppo. A Portrait of Absence“: „Die Menschen verließen die Stadt, alles änderte sich. Ich begriff nicht mehr, was da passierte, und ich konnte nicht verstehen, dass das Töten und Blutvergießen einfach weitergeht, während die ganze Welt nur zusieht.“

Die Heinrich-Böll-Stiftung verschaffte Al Attar über ein Programm für politisch verfolgte Autoren eine Reiseerlaubnis der deutschen Botschaft, so kam er vor fast zwei Jahren nach Berlin.

Mohammad Al Attars Performance „Aleppo. A Portrait of Absence“ war Ende September im Berliner Haus der Kulturen der Welt zu sehen.

Der in Berlin lebende anti-chinesische Künstler Ai Weiwei findet die Einwände gegen die Berufung Dercons zum Intendanten der Volksbühne übrigens „lächerlich“.

