Oskar Lafontaine: Interview mit der Zeitung Rheinische Post zu den laufenden Gesprächen über eine Regierungsbildung

In einem Interview mit der Zeitung Rheinische Post habe ich zu den laufenden Gesprächen über eine Regierungsbildung Stellung genommen. Da die Beteiligten ihre Schlachten wieder auf vielen Nebenkriegs-Schauplätzen austragen, schlage ich den Wiederaufbau des Sozialstaats, eine Europapolitik der guten Nachbarschaft und die Wiederaufnahme der Ost- und Entspannungspolitik Willy Brandts als zentrale Aufgaben einer Regierung vor, an der sich eine programmatisch erneuerte Sozialdemokratie beteiligen könnte. Ein Weiter so wie bisher oder eine Neuwahl mit denselben Programmen und denselben Gesichtern führen nicht aus der Sackgasse, in die sich die „große Koalition“ hineinmanövriert hat.

hier zum Interview:

http://www.rp-online.de/politik/deutschland/oskar-lafontaine-im-interview-die-spd-ist-aengstlich-und-unsicher-aid-1.7265563

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge