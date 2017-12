Der Putsch, den alle wollten. Mit neuem Präsidenten Emmerson Mnangagwa festigt das Militär in Simbabwe seine Macht. Kaum Protest gegen die Absetzung Mugabes (junge Welt)

Die gut einwöchige Verzögerung, mit der das Militär nach der Entlassung Mnangagwas eingriff, spricht dafür, dass der Putsch gut vorbereitet und höchstwahrscheinlich auch international abgesprochen war. Drei Tage vor seiner Pressekonferenz – und damit vier Tage nach der Entlasssung Mnangagwas, war Chiwenga jedenfalls zu einem Treffen mit dem chinesischen Verteidigungsminister Chang Wanquan nach Beijing gereist – nach offiziellen chinesischen Angaben vom 15. November, dem Mittwoch nach der Putschnacht, freilich lediglich zu einem »normalen militärischen Austausch«. Im Westen, wo Mugabe zum Despoten und Alleinherrscher stilisiert worden war, musste das Militär für den Sturz Mugabes kaum Werbung betreiben.

den ganzen Artikel hier lesen

https://www.jungewelt.de/artikel/323636.der-putsch-den-alle-wollten.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge